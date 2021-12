Calhanoglu: «Anche prima del Milan giocavo bene! In questo ruolo aiuto»

Anche Calhanoglu è stato fra i grandi protagonisti dello splendido 4-0 di Inter-Cagliari. Il giocatore, intervistato da Inter TV, ha gioito per vittoria e primato.

GRANDE FESTA! – Ecco le parole di Hakan Calhanoglu dopo Inter-Cagliari: «Bomber sono Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, io sono contento di aver fatto gol oggi. Eravamo sempre precisi, abbiamo giocato molto bene. Cos’è successo dopo il derby? Secondo me anche prima del Milan avevo giocato bene: Juventus, Udinese e altre partite. Faccio solo il mio lavoro sul campo, sono contento in questo ruolo: io, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella stiamo facendo molto bene. Sul possesso palla siamo veramente forti, anche dietro giochiamo molto bene. Alla fine i risultati andranno da soli. Mi sento molto bene in questo ruolo, guardo davanti verso la porta. Ho sempre una posizione per aiutare la squadra con i passaggi, per mettere il pallone nello spazio. Mi sento molto bene, voglio avere sempre la palla sui piedi per essere pericoloso. I sorteggi di Champions League? Tutte le squadre sono forti, questo lo sappiamo. Però anche noi siamo molto forti e giocheremo senza paura contro chi avremo».