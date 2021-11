Calhanoglu al 45′: «Venezia-Inter, segnare 2º gol per chiudere la partita»

Calhanoglu è stato intervistato da Sky Sport al termine del primo tempo di Venezia-Inter, partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A chiusa sul punteggio di 0-1, frutto del gol di Hakan Calhanoglu al 34′.

INTERVISTA – Queste le parole a Sky Sport da parte di Hakan Calhanoglu dopo il primo tempo di Venezia-Inter, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. «Importante questa partita. Sappiamo che qui era difficile. In questo piccolo stadio stiamo tutti stretti. Ora dobbiamo fare il secondo ed anche il terzo gol per chiudere. Cosa servirà adesso per chiudere la partita? Dobbiamo stare attenti sempre perché loro fanno sempre contrattacco. E poi il resto se facciamo il secondo gol chiudiamo questa partita».