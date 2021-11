Calhanoglu al 45′: «Inter-Napoli, gol all’ultimo? Contenti, continuiamo così»

Calhanoglu è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Inter-Napoli, partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A chiusa sul punteggio di 2-1, frutto dei gol di Piotr Zielinski al 17′, di Hakan Calhanoglu su calcio di rigore al 25′ e di Ivan Perisic al 44′.

INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Calhanoglu dopo il primo tempo di Inter-Napoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. «Quanto vale il gol all’ultimo all’ultimo secondo in una partita del genere? Siamo contenti, dobbiamo continuare così. Lo sappiamo che oggi è una partita difficile contro il Napoli perché loro fanno pressing alto e noi dobbiamo stare attenti. Poi le nostre occasioni arrivano. Se sono io il rigorista? No, siamo tutti e 3 ancora. Non è cambiato niente, siamo una squadra».