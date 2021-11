Calhanoglu: «Abbiamo vinto, siamo contenti! Non abbiamo mai mollato»

Calhanoglu ha parlato al termine di Inter-Napoli, il big match del Meazza per la tredicesima giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni a Inter TV nell’immediato dopogara.

VITTORIA CHIAVE! – Hakan Calhanoglu parla su Inter TV dopo Inter-Napoli: «Siamo contenti. Sapevamo che oggi era una partita difficile, perché fanno pressing alto. Se faccio gol o assist non importa, l’importante è che saliamo in classifica. Abbiamo vinto, finalmente, e siamo contenti. Anche se eravamo in difficoltà alla fine è normale che contro il Napoli sia così. Conta che non abbiamo mai mollato. Il rigore? Sono contento e fiducioso, ho fatto tanti gol da rigore. Non conta chi calcia ma sentirmi bene. Adesso abbiamo una partita importantissima per passare il gruppo, dobbiamo recuperare bene».