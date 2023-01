Calhanoglu: «Abbiamo sbagliato. Oggi non bene come contro il Milan!»

Hakan Calhanoglu dopo la sconfitta di San Siro contro l’Empoli, su Sky Sport ha ammesso l’errore nell’approccio alla partita, diverso rispetto quello contro il Milan in Supercoppa Italiana.

APPROCCIO SBAGLIATO – Calhanoglu su Sky ammette di aver sbagliato, soprattutto a inizio partita, rispetto altre partite: «L’Empoli è una squadra molto tecnica che gioca bene a calcio, eravamo in difficoltà e non siamo entrati bene in campo come contro il Milan. In dieci è stata difficile giocare contro undici. Abbiamo sbagliato, però il campionato è ancora lungo. Dispiace per i nostri tifosi che prima della partita hanno dato una grande mano. Tredici punti sono troppi, però noi dobbiamo continuare. Difficile crederci, però non dobbiamo più sbagliare partite come oggi».