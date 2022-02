Calabria: «All’Inter toglierei un giocatore. Difesa loro punto di forza»

Altre parole di Calabria a DAZN a pochi giorni dal derby Inter-Milan. Il difensore dei rossoneri, dopo la parte relativa alla stracittadina (vedi articolo), risponde ad alcune domande.

LA PREFERENZA – Davide Calabria preferisce la fascia sinistra del Milan a quella dell’Inter: «Qual è la migliore? Io dico la nostra. Sono giocatori giovani, ma che hanno veramente tanto talento. Probabilmente si stanno accorgendo adesso del talento che hanno Rafael Leao e Theo Hernandez, penso che possano diventare di sicuro top player nei rispettivi ruoli. Oltretutto anche in fase difensiva stanno lavorando bene, che era quello che mancava in questi anni. Stanno lavorando e questo si vede. Zlatan Ibrahimovic? Un giocatore forte, che attira su di sé le attenzioni della difesa. Averlo o non averlo assolutamente cambia, se gioca a questi livelli anche a quell’età è meglio averlo a nostro favore anziché contro. Credo che il loro punto di forza sia la difesa. Davanti hanno talento, hanno grandi giocatori e sicuramente che giochi uno o l’altro creano sempre difficoltà. Dietro sono veramente forti, quindi a loro toglierei un difensore: Stefan de Vrij».