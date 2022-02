Calabria: «Inter-Milan derby più bello al mondo. Calhanoglu? Non era rigore»

Calabria è stato intervistato assieme a Bastoni (vedi articolo) da DAZN, nel lungo avvicinamento al derby Inter-Milan di sabato. Il difensore rossonero è inevitabilmente tornato anche sul rigore da ex segnato da Calhanoglu all’andata.

PARTITA SPECIALE – Davide Calabria dice cosa siano per lui i derby fra Inter e Milan: «Essendo cresciuto con questa maglietta addosso sicuramente era un giorno bellissimo, speciale. Tutta la mia famiglia è milanista. Ricordo la grande squadra di Carlo Ancelotti e poi Massimiliano Allegri, sono cresciuto con quel Milan ed è stato un momento bellissimo. Ho una foto di Paolo Maldini, ma gliel’ho chiesta dopo cinque-sei anni».

SCONTRO DIRETTO – Calabria parla di come si avvicina ai derby: «A questo livello le prepari tutte alla stessa maniera, ovvio che il derby ha un contorno ancora più bello. Penso sia il derby più bello del mondo, forse anche la partita. Il primo giocato è quello alle 12.30, una cosa nuova: il primo della storia, non era mai successo. È stata una bella partita, perdevamo 2-0 e siamo riusciti a pareggiare al 97′ con Cristian Zapata. È stata veramente una bella emozione, c’erano tantissimi tifosi e segnare così è stato bellissimo: un bel ricordo».

L’EX – Hakan Calhanoglu ha segnato all’andata su rigore, in mezzo ai fischi. Calabria parla del turco: «Sinceramente dal campo non avrei mai detto che fosse rigore, comunque l’ho vissuta come un momento della partita a nostro sfavore. Ci ha portato a subire gol, ma non l’abbiamo subita in maniera particolare. Andare all’Inter? Sono da una vita al Milan e mi auguro di indossare sempre questa partita, poi non sono io a decidere».

VALE TANTO – Per Calabria il derby Inter-Milan è fondamentale ma non decisivo per il titolo: «È ancora presto per pensare questa cosa. Pensiamo a vincere, poi ne parleremo domenica. La sconfitta nel recupero con lo Spezia? I campionati si vincono anche in quella maniera, poi sono sicuro che col pubblico avremmo avuto una marcia in più. Non è un caso che si dica che è il dodicesimo uomo. I tifosi creano un’atmosfera calorosa, bellissima ed eccitante, entri allo stadio e ti senti galvanizzato dal pubblico. Averli o non averli è una partita, avere tutto quel contorno davanti a sé è una cosa che auguro a tutti. Da piccolo andavo nella curva dell’Inter per le partite del Milan, perché costava poco».