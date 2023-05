Calabria: «Se avessimo concretizzato sarebbe stata partita diversa!»

Calabria, amareggiato per l’uscita dalla Champions League, interviene su Canale 5 al termine di Inter-Milan. Il calciatore rossonero ha una particolare visione della sfida.

TANTI “SE” – Davide Calabria si dice soddisfatto della prestazione del suo Milan, nonostante la doppia sconfitta nei due sconti in semifinale di Champions League contro l’Inter. Ecco come giudica la sfida il capitano rossonero: «Abbiamo fatto anche una bella partita stasera. Purtroppo a questi livelli le occasioni devi cercare di finalizzarle. Non ci siamo riusciti. Fossimo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto sarebbe diventata una partita completamente diversa, ne sono sicuro. C’ho poco da recriminare alla squadra oggi. Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo peccato nel primo tempo dell’andata. Nessuno si aspettava potessimo arrivare fino semifinale di Champions League e giocarcela. Siamo arrivati fin qui ma ci manca ancora un passo in più per arrivare a vincere in questa competizione. La squadra quello che poteva fare lo ha fatto. Abbiamo peccato un po’ di esperienza ma pensare negativo adesso non mi interessa. Abbiamo una Champions League da conquistare in campionato e tireremo le somme a fine stagione».