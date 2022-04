Calabria come Pioli: «Bennacer? Inter non ha protestato! Ora ripartiamo»

Calabria dopo Inter-Milan terminata sul punteggio di 3-0, su Sportmediaset ha parlato della partita e in particolare il gol annullato a Bennacer. Di seguito le sue parole su Sportmediaset.

COME PIOLI – Calabria dopo Inter-Milan 3-0, su Sportmediaset ha parlato così: «Dobbiamo ripartire subito, ci sarà una partita importantissima domenica. Mangiamoci le mani stasera ma da domani dobbiamo subito ripartire. Questa partita non deve fare la differenza, le squadre forti devono ripartire subito. Non abbiamo portato a casa il risultato che volevamo ma dobbiamo ripartire subito. Gol annullato a Bennacer? I giocatori dell’Inter chiedevano un fallo di mano. Dal vivo mi sembrava gol netto, non ci sono state proteste se non per un fallo di mano. Samir Handanovic non ci sarebbe mai arrivato. Sono scelte, non so se siano giuste… Dal campo le sensazioni erano altre».