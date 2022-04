Calabria: «Bennacer, sicuri fosse gol! Nessuno dell’Inter ha protestato»

Calabria su MilanTV dopo la partita persa contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia ha continuato a parlare del gol annullato a Bennacer.

NESSUNA PROTESTA – Calabria torna a parlare del gol annullato a Bennacer per fuorigioco: «Dal campo non si è capito più di tanto. I difensori dell’Inter chiedevano un fallo di mano che non c’è stato, Handanovic non ha minimamente protestato, eravamo sicuri fosse gol ed era la scelta più giusta. Non dobbiamo farci abbattere. È un passo falso che può succedere, abbiamo un grosso obiettivo davanti che non è ancora svanito. Sarebbe da stupidi lasciarsi scappare questa opportunità».