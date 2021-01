Calabria: Â«Atalanta alle spalle! Inter-Milan sempre una bellissima partitaÂ»

Calabria: «Atalanta alle spalle! Inter-Milan sempre una bellissima partita»

Calabria prima di Inter-Milan, gara valida per il quarto di finale di Coppa Italia, ai microfoni della “Rai” ha parlato (QUI le formazioni ufficiali)

DERBY BELLISSIMO – Calabria prima di Inter-Milan di Coppa Italia ha parlato del derby di questa sera facendo riferimento alla sconfitta in Serie A contro l’Atalanta: «Mi aspetto una partita difficile come sempre. Due grandi squadre che si affrontano. Il derby è sempre il derby e sarà una bellissima partita. La sconfitta? Alle spalle, questo è un trofeo importante per tutti».