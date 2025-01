Caio Henrique: «Sapevamo fosse dura con l’Inter, San Siro sogno»

Caio Henrique ha commentato la sconfitta del Monaco contro l’Inter per 3-0. Il difensore brasiliano emozionato per San Siro.

COMPLICATA – All’indomani della partita contro l’Inter, arrivano anche le prime reazioni dei giocatori del Monaco. Tra questi Caio Henrique. Il giocatore brasiliano ai canali del club si è espresso in questo modo sulla sconfitta di San Siro: «Date le circostanze, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Giocare contro l’Inter qui in casa è sempre complicato. Penso anche che siamo stati sfortunati perché abbiamo commesso degli errori fin dall’inizio. Quando hanno segnato il primo gol non si sono fermati e dopo l’espulsione penso che questo abbia reso loro la partita ancora più facile. Partiamo a testa alta nonostante tutto, e ora dobbiamo pensare al prossimo passo. L’importante è che siamo qualificati! E ora dobbiamo correggere i nostri errori per la fase successiva».

Caio Henrique e l’emozione di aver giocato con l’Inter a San Siro

EMOZIONATO – Ancora Caio Henrique, che nonostante la sconfitta, si è detto emozionato e orgoglioso di aver giocato contro l’Inter e in uno stadio come San Siro: «Quando ero piccolo sognavo di giocare in Europa e di giocare grandi partite come questa in Champions League. Oggi ho potuto farlo contro l’Inter, in uno stadio con più di 50.000 persone. Purtroppo abbiamo perso la partita».