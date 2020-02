Caicedo: “Lazio, proveremo a dar fastidio a Inter e Juventus. Obiettivo”

Caicedo ha parlato a Lazio Style Channel, il canale ufficiale della formazione biancoceleste, dopo Lazio-Inter 2-1. L’attaccante ecuadoriano ha commentato la vittoria in rimonta che ha proiettato i suoi secondi a -1 dalla Juventus capolista.

SORPASSO – Felipe Caicedo parla dopo Lazio-Inter: «Questa è stata una serata magica: i tifosi ci hanno sostenuto sin dall’inizio e noi sul campo abbiamo svolto una grande prestazione. Abbiamo dominato contro l’Inter ed il risultato è stato giusto, abbiamo costruito anche tante occasioni da gol. Siamo felici d’aver raccolto questi tre punti. Durante la settimana abbiamo preparato bene l’incontro di oggi: sapevamo che avremmo trovato degli spazi ed oggi abbiamo svolto la prova che ci ha chiesto il mister. Le mezz’ali hanno svolto una grande prova, sono stati Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto ad aver trovato gli spazi giusti».

VOLANO BASSI – Nonostante la vittoria Caicedo non esagera in celebrazioni: «Abbiamo sfidato e sconfitto una squadra molto forte come l’Inter. Ora dobbiamo continuare su questa strada, il nostro obiettivo resta la Champions League e dobbiamo andare avanti così provando a dare fastidio a Inter e Juventus. Oggi abbiamo dato una prova di forza ed abbiamo fatto capire che vogliamo restare in alto. Abbiamo dimostrato di essere una famiglia, abbiamo giocato con una cattiveria mai vista. I tifosi ci hanno dato il sostegno necessario e, di conseguenza, il gruppo ha lottato fino alla fine con il cuore. Non avevo mai trovato una squadra così unita: siamo insieme da tre anni e dimostriamo il nostro feeling di settimana in settimana. Anche chi entra fa la differenza e questa è la nostra forza, chi subentra aiuta sempre chi era già in campo. Il mister sta lavorando benissimo, carica sempre ogni suo calciatore. Il tecnico è il segreto della squadra, riesce a dare sempre un’opportunità a tutti».

Fonte: SSLazio.it