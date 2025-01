Busio: «Inter forte, pronti alla battaglia! Sempre più fiducia»

Busio è intervenuto prima del fischio d’inizio di Venezia-Inter, sfida valevole per la ventesima giornata di Serie A con inizio fissato alle ore 15 allo stadio Pierluigi Penzo. Di seguito quanto dichiarato nel pre-partita di DAZN

FIDUCIA – Gianluca Busio parla così prima di Venezia-Inter: «Sappiamo quanto è forte l’Inter, l’abbiamo preparata come tutte le altre partite e siamo pronti alla battaglia. Possiamo pensare di prendere punti anche contro le grandi squadre così come tutte le altre, però ogni partita cresciamo di fiducia e aggiungiamo qualcosa. Sono cresciuto tanto, quest’anno voglio fare meglio. Con Di Francesco mi trovo bene e posso giocare in diverse posizioni».