Buongiorno si nasconde: «Napoli-Inter? Non mi sento di parlare di lotta scudetto»

Buongiorno sarà uno dei protagonisti di Napoli-Inter, gara in programma sabato alle 18 e importante per lo scontro diretto per la lotta scudetto. Lui però non ci pensa, in perfetta linea col suo allenatore la società. Le sue dichiarazioni rilasciate attraverso i canali ufficiali della Lega Serie A.

SCONTRO DIRETTO – Alessandro Buongiorno si allinea al pensiero del Napoli riguardo la lotta scudetto. Nonostante il primo posto in classifica mantenuto per quasi tutto il girone di ritorno, la società, l’allenatore e i giocatori fanno finta di non pensarci. Queste le dichiarazioni del difensore alla vigilia della sfida: «Sarà sicuramente una partita importante, tosta e difficile perché si affrontano due squadre forti. Non me la sento ancora di parlare di lotta per lo scudetto perché il campionato è ancora lungo però ripeto: sarà una partita importante».