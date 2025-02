Buongiorno: «Inter squadra da battere, i tifosi ci aiuteranno!»

Buongiorno ha parlato a due giorni da Napoli-Inter. Il difensore azzurro si è anche espresso sul suo stato di forma e sulla difesa.

STATO FISICO – A Radio CRC si è espresso Alessandro Buongiorno: «Non è stato un bell’infortunio, ho dovuto lavorare tanto per recuperare. Dura guardare i compagni da casa, ora mi sento bene e in forma, sono contento di poter dare il mio contributo ai compagni».

DIFESA – Ancora Buongiorno sul modulo: «Mi sono trovato bene, giochiamo, ci alleniamo tutti i giorni e sicuramente c’è una bella alchimia che si gioca a 4 o a tre. Cambiano alcuni meccanismi, ma importante che ci sia lo spirito giusto. Io mi metto a disposizione del mister, non è che abbia una posizione preferita. Come dicevo prima: l’importante è lavorare tanto insieme per trovare la giusta alchimia, conta questo».

CONCENTRAZIONE – Buongiorno parla di unità: «Ci deve essere la massima concentrazione e la massima disponibilità verso la fase offensiva e quella difensiva, non mi piace parlare di difesa o difensori, ma di fase difensiva. Parte da questo e dalla concentrazione che ci mettiamo».

INTER – Poi focus su Napoli-Inter, così Buongiorno: «Dobbiamo azzerare quella partita lì, lavoriamo per l’Inter. Il segreto è rimanere uniti, coesi e lavorare tanto come abbiamo fatto. Squadra molto forte, stiamo cercando di prepararla al livello fisico e tattico, stiamo guardando i video e anche durante gli allenamenti cerchiamo di proporre cosa ci aspettiamo della partita. Tutto passa dalla voglia che ci mettiamo. Punto di forza e punto debole dell’Inter? Loro sono forti, forse la squadra da battere che è partita con l’obiettivo di vincere il campionato. Noi dovremmo cercare di tenere i ritmi sempre alti, sempre con concentrazione e vincere i duelli che ci saranno».

TIFOSI – Infine, Buongiorno chiama all’appello tutto il Maradona: «Una carica incredibile, che deve arrivare dai tifosi sicuramente e sicuro arriverà. Il loro supporto sarà fondamentale».