Bueno: «Feyenoord vuole andare a San Siro per passare il turno. Inter top team!»

Hugo Bueno si è pronunciato nel post-partita di Feyenoord-Inter, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 2-0. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Hugo Bueno ha così parlato a TMW al termine di Feyenoord-Inter, match perso dalla sua squadra per 0-2: «Sapevamo sarebbe stata una partita dura, avendo di fronte un top team. Ma abbiamo giocato bene, in particolare nel primo tempo. Nella seconda frazione eravamo un po’ stanchi, ma siamo ancora in corsa. Il Feyenoord può ancora andare a San Siro per dimostrare all’Inter di poterla battere. Siamo un grande club, giocheremo per vincere. Abbiamo già dimostrato in questa Champions di poter battere grandi squadre, siamo pronti per sfide di questo tipo».

Bueno sulle differenze tra Inter e Milan e sull’obiettivo del Feyenoord

LA CONSIDERAZIONE – Bueno ha poi proseguito raffrontando le due milanesi, entrambe capitate sul cammino del Feyenoord in questa stagione di Champions League: «Inter e Milan sono due club forti, pur nelle loro differenze. Le vedo molto diverse, da tanti punti di vista, anche se sono entrambe delle big. Noi andremo a San Siro con la fiducia di poter vincere il match. Siamo consapevoli che sarà davvero dura, ma non abbiamo nulla da perdere, per cui ci proveremo».