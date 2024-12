Buchanan: «Sto ancora imparando, ma miglioro di partita in partita»

Buchanan è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Inter-Como, partita che chiude la diciassettesima giornata di campionato ma anche il 2024 casalingo dei nerazzurri. Ecco tutte le dichiarazioni affidate a DAZN nel post-match

APPRENDIMENTO IN CORSO – Tajon Buchanan parla così dopo Inter-Como: «Il mio feeling con Inzaghi? È cominciato l’anno scorso, sta migliorando di partita in partita e quest’anno si vedono i risultati. Il mio adattamento alla Serie A? Sono arrivato da poco, sto aumentando il minutaggio, il mio processo di apprendimento è in corso e minuto dopo minuto sto migliorando».