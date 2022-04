Brozovic: «Oggi un grande successo. Milan? Vincere per noi e i tifosi»

Marcelo Brozovic ha parlato su Sky Sport nel post Spezia-Inter. Grande protagonista del match il croato con il gol che ha sbloccato tutto al Picco. Una perla

CONTINUARE COSÌ − Brozovic sul gol e sulla vittoria di La Spezia: «Oggi vittoria importante. Dobbiamo continuare così, ci aspetto prima il Milan e poi la Roma. Per mantenere la tensione dobbiamo continuare a lavorare e giocare bene. I primi 10′ abbiamo sofferto un po’ di più ma la grande squadra segna e vince. Milan? Partita importante per noi e i tifosi, vogliamo veramente vincere. Serve il 100%. Contento per il gol ma soprattutto per la squadra che ha vinto».