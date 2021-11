Brozovic: «Oggi contava solo vincere e lo abbiamo fatto! All’intervallo…»

Brozovic è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Sheriff-Inter, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League vinta dai nerazzurri per 1-3 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

CALMA – Marcelo Brozovic parla così al termine di Sheriff-Inter: «Oggi contava solo vincere e lo abbiamo fatto. Abbiamo giocato con pazienza, abbiamo girato la palla soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo non abbiamo fatto gol ma come abbiamo detto all’intervallo bisognava avere pazienza per fare gol. Dopo il primo tempo il mister ci ha detto di girare la palla un po’ più veloce che il gol sarebbe arrivato».