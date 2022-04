Brozovic: «Inter forte, siamo contenti ma non possiamo subire questi gol!»

Brozovic dopo di Spezia-Inter terminata sul punteggio di 1-3, su DAZN si è detto felice per la vittoria ma sottolineando l’errore nel gol subito.

PIÙ CONCENTRAZIONE – Brozovic dopo Spezia-Inter 1-3, su DAZN ha parlato così: «Oggi era importante vincere, siamo tutti contenti. Dobbiamo continuare così ma senza prendere gol così, non è possibile! Dobbiamo essere più concentrati. Non abbiamo mai avuto paura, i primi quindici minuti del secondo tempo abbiamo sofferto di più però poi la partita è sempre stata in mano nostra. Noi siamo più forti, però dobbiamo vincere tutte le partite da qui alla fine».