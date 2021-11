Brahim Diaz: «Milan-Inter partita speciale. Io devo fare la differenza!»

Brahim Diaz prima di Milan-Inter, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2021-2022, ha parlato di come ha preparato questa partita in settimana. Di seguito le sue parole su DAZN.

PARTITA SPECIALE – Brahim Diaz prima di Milan-Inter, su DAZN ha parlato così: «Sarà una partita speciale, devo fare la differenza facendo la differenza. Cosa ci ha chiesto Pioli? Ci ha chiesto di fare le stesse cose ma noi siamo il Milan, e giochiamo in casa, dobbiamo fare bene».