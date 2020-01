Borja Valero: “Vogliamo ripagare i tifosi dell’Inter. Young e Moses…”

Condividi questo articolo

Le parole del centrocampista nerazzurro Borja Valero, ai microfoni di “DAZN”, nel pre partita di Inter-Cagliari.

RITORNO – Borja Valero è tornato in formazione per via dell’assenza di Marcelo Brozovic. Poco prima di Inter-Cagliari ha parlato così: «È un piacere giocare a San Siro. Abbiamo tanta voglia di ripagare l’affetto dei tifosi con i risultati. Nuovi acquisti? Ashley Young e Victor Moses hanno tanta esperienza, hanno giocato tante partite importanti, possono aiutare. È difficile all’inizio ambientarsi, soprattutto per la lingua ma si ambienteranno».