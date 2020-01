Borja Valero: “Speriamo finisca come in Coppa Italia!...

Borja Valero: “Speriamo finisca come in Coppa Italia! Bene nuovi acquisti”

Borja Valero ha parlato ai microfoni di “Inter TV” prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

GARA DIVERSA – Borja Valero parla a “Inter TV” prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari: «Partita diversa da quella di Coppa Italia? Sì ovviamente, acqua passata e sicuramente le cose cambieranno per forza. Loro vorranno fare meglio e noi pure, speriamo finisca come l’altra volta. E’ una cosa positiva in una squadra che non segnino solo gli attaccanti, fa alzare la fiducia di tutti gli altri giocatori. Nuovi acquisti? Sono giocatori di grande esperienza, hanno fatto tante partite importanti e potranno dare una grande mano».