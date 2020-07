Borja Valero: “100 presenze con l’Inter, un onore! Dato contributo”

Condividi questo articolo

Borja Valero è stato il primo giocatore a parlare a Inter TV al termine di Inter-Napoli 2-0. Queste le sue considerazioni a caldo dopo la bella vittoria di questa sera al Meazza, nell’ultima gara casalinga della stagione coincisa con la sua centesima presenza in nerazzurro.

CIFRA TONDA – Borja Valero parla a Inter TV al termine di Inter-Napoli: «Centesima presenza con l’Inter? Oggi è più bello che una vittoria, credo più che meritata. Loro hanno fatto una bella partita, ci hanno messo in difficoltà però siamo riusciti a trovare i tre punti. Cento presenze con l’Inter per me è un onore. Provo a fare quello che il mister mi chiede di fare. Quando in una partita siamo avanti col risultato devo abbassarmi per gestire e giocare coi centrocampisti, tenere palla che facciamo fatica. Ultimamente credo che stiamo facendo abbastanza bene. Ovviamente con i passare degli anni uno riesce a capire meglio il gioco e a farsi trovare nei posti giusti e nei momenti giusti. Credo che questo l’esperienza te lo dà e credo di averlo a questo punto della mia carriera. Ho sempre provato a dare il mio contributo alla squadra quando sono stato chiamato in causa e sono contento di quello che ho fatto».