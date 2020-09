Borja Valero: “Più semplice scegliere i soldi che Firenze! Contro l’Inter…”

Condividi questo articolo

Borja Valero Fiorentina

Borja Valero – ex centrocampista dell’Inter, ora in forza alla Fiorentina -, intervistato da “Sky Sport”, commenta il suo ritorno a Firenze dopo la prima vittoria stagionale della squadra viola al debutto nella Serie A 2020/21. E il prossimo impegnò sarà proprio nella Milano nerazzurra

VIOLA BIS – Dopo tre anni Borja Valero ha ri-debuttato in maglia viola: «Lo striscione dei tifosi della Fiorentina dimostra l’amore che ho nei confronti di questa città e di questa squadra. La scelta di tornare a Firenze per me era facile. Magari era più semplice scegliere un contratto più lungo con uno stipendio più alto, ma per me in questo momento era più facile scegliere la Fiorentina. Anche per la mia famiglia. Come ho detto il giorno della mia presentazione, il ruolo che voglio avere è quello di protagonista. Non sono venuto qui per quello che ho fatto in passato ma voglio dimostrare di poter ancora dare tanto al calcio. E mi allenerò bene ogni giorno per riuscirci. Vedremo piano piano come andrà, partita dopo partita. Sarà un’annata lunga. Quello della Fiorentina sembra un bel mix, con gente di esperienza che può insegnare ai giovani come fare sia dentro sia fuori dal campo. Speriamo che questo sia una combinazione positiva».

INTER SUBITO – La prossima partita di Serie A vedrà la Fiorentina di Borja Valero contrapposta all’Inter: «Ovviamente sarà una partita speciale. Già quando sono andato via da Firenze, nella prima partita con l’Inter abbiamo trovato la Fiorentina. Ora che sono ritornato a Firenze, la prima partita che gioca l’Inter sarà contro la Fiorentina (ride, ndr). Sarà una partita speciale perché sono stato molto bene a Milano in questi tre anni. Troverò tantissimi amici, ma in campo vorremo fare del meglio per continuare sulla buona strada».