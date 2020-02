Borja Valero: “Juventus? Non pensiamo a loro, prima Inter-Ludogorets!”

Borja Valero ha parlato con Inter TV alla vigilia di Inter-Ludogorets. Il centrocampista, che in precedenza ha mostrato la sua concentrazione (vedi articolo), rifiuta di pensare già alla Juventus.

TESTA A DOMANI – Per Borja Valero l’impegno di domani, Inter-Ludogorets, viene prima del resto: «Non è stato facile, perché alla fine ci sono sempre un po’ di dubbi e non hai le notizie al 100% sicure. È sempre un disagio allenarti, ma ci siamo allenati bene. Abbiamo preparato bene la gara e speriamo di fare una bella prestazione per tutto ciò che abbiamo davanti. A porte chiuse? Ovviamente l’aiuto di San Siro, che abbiamo praticamente pieno ogni partita, ci mancherà. Però dobbiamo affrontare la partita in questo modo, non c’è altra soluzione: proveremo a fare del nostro meglio. Tutto può capitare in una partita, quindi dobbiamo essere seri e provare ad affrontarla nel migliore dei modi. Le mie condizioni fisiche? Sto in un momento personale molto buono e tranquillo. Provo a dare il mio contributo alla squadra, speriamo che anche domani sia in quel modo lì. Pensare alla Juventus? No, ancora no. Abbiamo ancora dei giorni davanti, credo che sia giusto pensare al 100% alla sfida di domani. Poi avremo ancora tempo per pensare a loro».