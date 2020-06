Borja Valero: “Inter, fatto il nostro dovere con la Sampdoria. Ora tutte finali”

Borja Valero nel pre partita di Inter-Sassuolo, gara valida per la ventisettesima giornata in Serie A, ai microfoni di “DAZN” ha parlato delle chance scudetto della squadra

INTER-SASSUOLO – Queste le parole di Borja Valero: «Scudetto? Dopo questo periodo un po’ buio per tutta la gente, si fa tante domande. In questi mesi abbiamo fatto gruppo e ci siamo detti “Abbiamo un occasione, perché non sfruttarla”. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare con la Sampdoria. E ora dobbiamo giocarle tutte come se fossero una finale».