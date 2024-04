Borghi: «Inter, puoi fare la storia! C’è uno stimolo non da poco»

Prima di Inter-Empoli parla della situazione delle due squadre Stefano Borghi. Così il giornalista nel pre partita di Dazn.

RECORD – Stefano Borghi introduce Inter-Empoli: «L’idea di poter fare veramente la storia e di arrivare a battere tutti questi record per me rappresenta uno stimolo non da poco. Sono curioso di vedere come giocherà l’Empoli potrebbe essere sistema fluido e adattabile. Marotta non è la prima volta che elogia la società Zhang. Sull’Inter del futuro si sono già mossi, Zielinski e Taremi non sono propriamente due giocatori secondari. In questi anni la dirigenza dell’Inter ha saputo sempre rispondere a seri problemi economi. Non mi aspetto che il futuro possa prendere una direzione diversa».