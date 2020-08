Bordalas: “Inter-Getafe, orgoglioso di questi ragazzi! Con il rigore…”

José Bordalas, tecnico del Getafe ieri sconfitto in Europa League dall’Inter, in conferenza stampa si è complimentato con la squadra dicendosi dispiaciuto per l’occasione sprecata dal dischetto.

“UN PECCATO” – José Bordalas in conferenza stampa dopo Inter-Getafe ha commentato così la partita: «Sono orgoglioso di questi ragazzi, la squadra ha giocato bene, se avessimo segnato il rigore la partita sarebbe potuta anche cambiare. Ma non voglio incolpare nessuno, può succedere con i rigori. Peccato, la squadra aveva interpretato la partita in maniera fenomenale».