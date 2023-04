Bonucci: «Sarebbe stato bello rientrare con una vittoria! Preso gol evitabile»

Leonardo Bonucci ha parlato nel post-partita di Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia in cui i nerazzurri si sono imposti per 1-0. Queste le parole del difensore bianconero ai microfoni di Sky Sport

Queste le parole di Bonucci: «Sicuramente, al livello personale, sono contento di essere rientrato da titolare con la squadra. Ovvio che rientrare con una vittoria sarebbe stato bello. La prima parte della partita non l’abbiamo approcciata bene: siamo arrivati secondi spesso sul pallone, poco determinati, facevamo fatica a trovare linee di passaggio ed idee di gioco. Abbiamo pagato questo. Preso un gol che si poteva evitare e che ha indirizzato la partita. Non siamo riusciti a mettere in difficoltà un Inter che si è difesa bene. Noi ci abbiamo messo anche del nostro. Approccio? Trovare alibi non è mai bello e non è giusto, poi le partite devono essere giocato per 90. Aver speso tanto contro il Napoli domenica magari ci ha tolto energie fisiche e mentali che abbiamo un po’ pagato stasera. Ma d’altronde sappiamo che siamo allenati per giocare ogni tre giorni, bisogna voltare pagina e pensare al campionato. Bisogna recuperare i punti dalla Lazio e chiudere almeno secondi. Semifinale di Europa League? Occasione per dare un’impronta diversa alla stagione. Cambio? Avevo avuto un principio di crampo su un allungo su Dumfries, avevo chiesto di aspettare per non sprecare lo slot. Sono cose che capitano, è finito tutto lì»