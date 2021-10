Bonucci: «Inter grande squadra che ha vinto lo scudetto. Domenica con umiltà»

Bonucci sarà quasi certamente titolare in Inter-Juventus domenica alle ore 20.45. Intervistato da Amazon Prime Video dopo la vittoria per 0-1 in casa dello Zenit (vedi articolo), il difensore parla del derby d’Italia.

PROSSIMO IMPEGNO – Leonardo Bonucci, uscito vittorioso dalla trasferta in Russia con lo Zenit, parla di Inter-Juventus: «La strada è ancora lunga in Europa e nel campionato. Domenica abbiamo già un altro scontro diretto da approcciare nel migliore dei modi, perché dobbiamo portare punti per guardare con più serenità al prosieguo del campionato. Adesso questa vittoria va messa da parte, recuperiamo le energie per domenica perché c’è una partita molto importante in casa loro. È una grande squadra, che ha vinto lo scudetto lo scorso anno. Da parte nostra andremo lì con l’umiltà di fare fatica e portare a casa i tre punti».