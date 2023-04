Bonucci: «In Inter-Juventus serve aggressività. Fa male perdere»

Leonardo Bonucci è sconsolato su Mediaset per la sconfitta della Juventus, che non ha mai tirato in porta contro l’Inter a San Siro.

DELUSIONE – Leonardo Bonucci è deluso dal match di oggi: «Fa male, quando si gioca Inter-Juve perdere queste partite e la finale fa male. In questa partita abbiamo iniziato con il freno a mano tirato, abbiamo preso un gol evitabile poi fatto fatica a creare qualcosa per far male all’Inter e rimettere la partita in equilibrio. Purtroppo è andata così, dobbiamo dare qualcosa in più a livello tecnico e caratteriale e voltare pagina. Io credo che ci sia merito loro e demerito nostro, dovevamo fare meglio con la palla. Abbiamo fatto fatica a mettere in pratica idee di gioco, loro poi hanno pressato molto e ci hanno obbligato alla palla lunga per Chiesa che ha fatto fatica. Dovevamo interpretare in maniera migliore i primi 20 minuti, quando l’Inter dà il suo meglio. Non stavo discutendo al cambio, per non sprecare uno slot avevo detto di aspettare perché avevo solo cambi. In queste partite serve elettricità che serve in campo. Mancava qualcosa nei 25 minuti iniziali, eravamo secondi nei contrasti e su quello non abbiamo costruito granché. Qualcuno di noi era più stanco, ma non ci sono alibi in queste partite. Inter-Juve va giocata con aggressività, ci è mancata oggi».