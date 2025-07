Bonny: «Un sogno essere all’Inter! Contento di essere con Chivu»

Questa mattina l’Inter ha ufficializzato Ange-Yoan Bonny come nuovo calciatore nerazzurro. L’attaccante ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del club.

Benvenuto all’Inter. Che effetto ti fa entrare a far parte di questo Club così grande? Quali sono le emozioni di questo tuo primo giorno in nerazzurro?

Provo tantissima emozione, sono molto contento di essere qui. Per me è il sogno di un bambino che si avvera, faccio ancora fatica a rendermene conto: sono felice, non vedo l’ora di iniziare.

La prossima sarà la tua seconda stagione in Serie A. Cosa ti aspetti da questa nuova avventura?

Ho molta fame e voglia di fare meglio dell’anno passato per progredire ancora. Voglio imparare da questi grandi giocatori che da ora in poi saranno accanto a me tutti i giorni.

All’Inter ritrovi Cristian Chivu, con cui hai condiviso mesi importanti a Parma. Che rapporto hai costruito con lui e quanto sei felice di ritrovarlo in un contesto così ambizioso?

Mister Chivu ci ha aiutato molto negli ultimi tre mesi a Parma: è davvero una brava persona, che mi ha aiutato e ha avuto fiducia in me. Sono molto contento di ritrovarlo qui e anche che continueremo insieme il nostro percorso.

Bonny, che tipo di attaccante sei? Quali sono le tue caratteristiche principali?

Sono un giocatore che può giocare un po’ ovunque per il campo, si può dire che sono un attaccante moderno. Mi piace avere il pallone e giocare insieme ai miei compagni, mi piace segnare ma anche far segnare gli altri.

Giocherai insieme a giocatori di assoluto livello come Lautaro e Thuram. Che aspettative hai e cosa pensi di portare a questa squadra?

Penso che li guarderò ogni giorno in allenamento, come se avessi gli occhi di un bambino: cercherò di imparare tutto quello che fanno perché si tratta di grandi giocatori di un livello altissimo. Per me è una grande opportunità poter giocare insieme a loro, sarà un piacere.

Sei il 26º francese della storia dell’Inter. C’è un giocatore francese del passato nerazzurro che ammiri in modo particolare?

Sicuramente Thuram, ma anche Djorkaeff, Laurent Blanc e Patrick Vieira: ci sono tanti campioni che hanno giocato nell’Inter, che è un grande Club. Spero di seguire le loro tracce.

Hai un messaggio per i tuoi nuovi tifosi?

Forza Inter!