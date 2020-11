Bonazzoli deluso dopo Inter-Torino: “Poco da dire, testa bassa e lavorare”

Condividi questo articolo

Bonazzoli Torino

Federico Bonazzoli esprime amarezza al termine di Inter-Torino (4-2). L’ex attaccante della Sampdoria non trova le parole per descrivere la sconfitta. Ecco il suo commento, nel video YouTube da “Torino Channel”.

AMAREZZA – Federico Bonazzoli è profondamente deluso al fischio finale di Inter-Torino. La rimonta subita contro la sua ex squadra ha distrutto il morale dell’attaccante. Che era entrato in campo già nel corso del primo tempo, subentrando a Simone Verdi dopo l’infortunio di quest’ultimo. Ecco le parole del 23enne: «Penso che oggi c’è poco da dire. Dobbiamo solo pensare alla prossima partita, a dare il massimo e allenarci bene: i risultati arriveranno. Siamo andati in vantaggio due a zero, abbiamo tenuto sessantadue minuti, poi è successo quello che è successo. E’ il momento di stare zitti e non dire niente: testa bassa e lavorare. Dobbiamo cercare di uscire da questo momento».