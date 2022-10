Bonaventura: «Ginocchio? Ho rischiato! Non facile fare tre gol all’Inter»

Bonaventura analizza Fiorentina-Inter al termine della sfida dell’undicesima giornata andata in scena al Franchi e vinta dai nerazzurri per 4-3. Di seguito quanto dichiarato ai microfoni di DAZN

ERRORI CHE SI PAGANO – Giacomo Bonaventura è intervenuto così al termine di Fiorentina-Inter: «Come sta il ginocchio? Ho rischiato. Il secondo tempo ci siamo anche parlati, quando eravamo sul 3-3 di non andare tutti in avanti e non prendere ripartenze. Poi abbiamo forzato qualche pallone in mezzo e sono ripartiti lo stesso, su questo dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto una buona partita ma quando giochi contro squadre così se fai un errore di troppo lo paghi ed è difficile recuperare. Rispetto all’anno scorso ci mancano un po’ di gol, c’era Dusan Vlahovic che faceva quasi un gol a partita. Quindi tante occasioni che creiamo non riusciamo a concretizzarle, vedo comunque segnali di ripresa. Oggi abbiamo fatto 3 gol e non è facile farli all’Inter. Dobbiamo continuare su questa strada e magari arriverà qualche gol in più».