Bonaventura: «Dzeko spinta a Milenkovic. Ma quel che è fatto è fatto»

Giacomo Bonaventura è stato tra i protagonisti del 3-4 al cardiopalma di Fiorentina-Inter. Proprio il giocatore viola ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la gara di questa sera, commentando anche l’episodio tra Dzeko e Milenkovic in occasione della rete decisiva di Mkhitaryan.

AMAREZZA – Questo il commento di Giacomo Bonaventura dopo Fiorentina-Inter: «C’è tanta amarezza e dispiacere. Eravamo in casa, ci tenevamo a fare punti. avevamo fatto una buona prestazione, ma anche qualche errore di troppo che non ci ha portato a prendere punti. Ho visto che Dzeko ha dato una spinta molto forte a Milenkovic, però non ho rivisto le immagini. Ormai è andata, l’arbitro non ha fischiato e andiamo avanti. Il passato ormai è passato. Cerchiamo di migliorare quello che possiamo. A un certo punto forse dovevamo stare un po’ più attenti e cercare di portare a casa il 3-3, dovevamo avere un pizzico di malizia in più».