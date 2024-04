Bonato: «Inter, valore impressionante! Oristanio? Ci teneva!»

Bonato è stato intercettato prima di Inter-Cagliari, posticipo serale della trentaduesima giornata di Serie A con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 a San Siro. Di seguito quanto dichiarato dal direttore sportivo rossoblù a DAZN

VALORE – Nereo Bonato parla così prima di Inter-Cagliari: «I risultati in questo weekend dimostrano che la lotta per la salvezza è allargata a tante squadre che stanno tutte bene. Per noi ogni partita deve essere un’opportunità, al di là del valore dell’avversario perché il valore dell’Inter lo racconta lo sport, è impressionante. Cercheremo di mettere tutto sul campo di gioco. Oristanio questa notte ha avuto un attacco di tonsillite ed è bloccato a letto, purtroppo per lui non può fare questa partita a cui teneva molto. Credo che la forza di questa squadra sia il gruppo, il mister è sempre stato onesto dicendo che chi lavora bene in settimana ha una chance. E le scelte di questa sera lo dimostrano».