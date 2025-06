Bojinov azzarda: «Fabregas e Chivu? Io avrei scelto Mourinho!»

Bojinov ha lanciato una riflessione forte e diretta sul futuro della panchina dell’Inter. Mentre il club nerazzurro si prepara a ripartire con Cristian Chivu dopo la separazione da Simone Inzaghi, Bojinov ha detto la sua con un nome che evoca ricordi epici: José Mourinho. L’ex attaccante ne ha parlato durante un intervento sul palco di Sky Calciomercato – L’originale.

NUOVO ALLENATORE – Valeri Bojinovic ha commentato così la scelta del nuovo allenatore: «Se fossi stato nella dirigenza dell’Inter, avrei preso Mourinho. Dopo due anni in cui perdi la Champions League, devi mandare un segnale forte alla piazza. E lui sarebbe stato l’uomo giusto». Un’uscita che non passa inosservata, considerando il legame emotivo tra lo Special One e l’universo nerazzurro, cementato dallo storico Triplete del 2010. Bojinov non ha parlato solo in termini tattici o tecnici, ma ha voluto evidenziare un aspetto più profondo: «Non dico dal punto di vista calcistico, ma il problema dell’Inter non è prettamente un problema calcistico». Secondo l’ex attaccante di Lecce, Juventus e Fiorentina, l’Inter ha bisogno di un leader carismatico, in grado di scuotere l’ambiente e restituire fiducia dopo le delusioni europee.

Chivu nuovo allenatore dell’Inter, uno sguardo verso il “nuovo”

RITORNO AL PASSATO – La dirigenza nerazzurra ha scelto una strada diversa, puntando su Chivu e su un progetto giovane, ma le parole di Bojinov alimentano il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. In molti si chiedono se un ritorno di Mourinho avrebbe potuto realmente cambiare il destino recente dell’Inter, oppure se sia ormai un’opzione anacronistica. Ciò che è certo è che il nome di Mourinho continua a far battere il cuore di una parte della tifoseria nerazzurra. E dichiarazioni come quelle di Bojinov tengono viva una nostalgia che, nel momento della ricostruzione, torna sempre attuale.