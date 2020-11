Boga: “Inter squadra fisica, sarà dura. Speriamo di fare bella partita”

Jeremie Boga, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Inter, ha presentato la sfida ai nerazzurri. Di seguito le sue parole

SFIDA – Queste le parole di Jeremie Boga: «Sfida all’Inter? Sarà una partita dura, loro sono molto fisici. Hanno molti giocatori di qualità, sappiamo cosa aspettarci. Noi in questo campo andiamo molto bene, abbiamo fiducia. Speriamo di vincere e fare una bella partita. Pregi? Il mio dribbling in uno contro uno. Difetto? La fase difensiva (ride, ndr). Quest’anno l’obiettivo della squadra è superiore rispetto a quelli dell’anno scorso e anche quelli personali. Vogliamo arrivare più in alto possibile».