Boga: «Abbiamo fatto una bella partita, meritavamo almeno il pareggio»

Boga ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine Sassuolo-Inter, sfida valida per la settima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri in rimonta (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

RISULTATO CHE RAMMARICA – Jeremie Boga parla così ai microfoni di Sky Sport al fischio finale di Sassuolo-Inter: «Oggi mi sentivo bene fisicamente, abbiamo fatto una bella partita. Un peccato per il risultato, penso che meritavamo almeno il pareggio però continuiamo a lavorare per far bene nella prossima partita. E’ normale contro una grande squadra non poter controllare la partita 90 minuti, sapevamo di dover soffrire insieme. Penso che abbiamo fatto qualche errore difensivo ma continuiamo a lavorare per migliorare. E’ sempre meglio vincere, sappiamo di giocare bene. Dobbiamo fare di più per fare gol e punti, il campionato è difficile e dobbiamo fare risultato soprattutto in casa. E’ stata un’estate strana per me, mentalmente è stato difficile però dopo il 31 agosto la mia testa era qui e voglio far bene in questo campionato. Nelle ultime due partite ho fatto bene e devo continuare così».