Blessin: «Genoa-Inter, soddisfatto! Convinto che ci salveremo»

Blessin dopo Genoa-Inter terminata sul punteggio di 0-0, si è detto ovviamente soddisfatto per il risultato finale. Di seguito le sue parole su DAZN.

SODDISFAZIONE – Blessin dopo Genoa-Inter 0-0, su DAZN ha parlato così: «I primi trenta minuti mi sono piaciuti molto, era prevedibile che contro l’Inter loro hanno avuto le loro chance come noi. Poi sono subentrati anche gli infortuni e difficilmente si poteva fare di più. Sono molto contento per la fase difensiva, invece in attacco non sono preoccupato perché creiamo lo stesso le occasioni come la prima avuta in questa partita. È importante il lavoro che facciamo ma anche il recupero fisico. Vedo una squadra correre in maniera coesa, sono sempre convinto che riusciremo a portare a casa questa salvezza. Con Destro va tutto bene, solo che in allenamento va sempre dimostrato di meritare la maglia da titolare».