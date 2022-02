Blessin: «Soddisfatto del Genoa! Contro l’Inter non puoi solo difendere»

Blessin, attraverso i canali ufficiali del club ha analizzato Genoa-Inter 0-0 dicendosi soddisfatto per quanto fatto contro i nerazzurri.

SODDISFATTO – Blessin si è detto soddisfatto per il pareggio maturato tra Genoa e Inter e la prestazione della sua squadra: «Sono assolutamente soddisfatto. Nella prima mezz’ora abbiamo messo in mostra una grande prova tattica e abbiamo creato anche qualcosa. Quando si gioca contro squadre top non ci si può difendere bassi per 90′. Abbiamo cambiato qualcosa con i cambi, sono contento perché ho visto una squadra che ha lottato. Nelle scorse partite non abbiamo vinto tanti duelli nelle zone chiavi del campo, così questa settimana abbiamo deciso di lavorare su questo e oggi si è visto. Dobbiamo capire quando attaccare e quando controllare. Dobbiamo ancora migliorare nelle prossime partite».

Fonte: canale YouTube Genoa