Blessin: «Inter forte ma dobbiamo crederci. Giocheremo sotto i riflettori»

L’allenatore del Genoa, Blessin, ha presentato ai microfoni di Sky Sport Genoa-Inter, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A

NO IMPOSSIBILE − Blessin sulla gara di Marassi, l’allenatore ci crede: «Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, forse nelle ultime settimane non hanno fatto benissimo quindi dovremmo sfruttare questa situazione di giocare sotto i riflettori di un venerdì sera. Dobbiamo sperare di avere una buona giornata, possiamo metterli in difficoltà. Liverpool? Quando ha giocato contro l’Inter ha avuto delle difficoltà. I nerazzurri pressano alto, cercando di avere la distanza maggiore tra il pallone e la loro porta. Bisogna avere fortuna e killer istinct».