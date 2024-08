Blanc: «Dell’Inter mi piace tutto! Parlato con Pavard e Thuram»

Blanc è un ex dell’Inter, avendo guidato la difesa dal 1999 al 2001, e ora è l’allenatore dell’Al-Ittihad. Stasera ha vinto 0-2 l’amichevole a Monza contro il suo passato, ma nell’intervista rilasciata a Sportitalia ha solo buone parole per gli avversari appena sfidati.

IN PREPARAZIONE – Per Laurent Blanc quello di stasera è stato un buon test per il suo Al-Ittihad: «Abbiamo dei giocatori con talento, sicuramente, ma l’Inter ha tanti giocatori di talento. È stata una bella partita, penso che le due squadre sono in preparazione: non dimentichiamolo. Però sono contento di come abbiamo giocato, è stata una bella partita. Abbiamo un po’ di giorni di riposo, la stagione comincia alla fine del mese. Anche l’Inter sarà sicuramente una bella squadra da seguire quest’anno».

Blanc non solo da ex: il saluto ai suoi due connazionali dell’Inter

IL RITROVO – Blanc prosegue, anche con una curiosità: «Cosa mi piace di questa Inter? Tutto, anche l’allenatore e anche i tifosi. È una grande squadra, un grande club, ha vinto il campionato e secondo me è favorita per quello che arriva. Cosa ho detto ai connazionali Benjamin Pavard e Marcus Thuram? Ho parlato in francese e anche in italiano, Thuram l’ho visto da piccolo ed è molto cresciuto: un grande giocatore. Pavard ha fatto la carriera ma è ancora giovane, l’Inter ha due buoni francesi».