Bistrovic: «Inter, sono pronto! Partita entusiasmante, non vedo l’ora»

Bistrovic si presenta in conferenza stampa a meno di una settimana da Lecce-Inter, match valevole per la prima giornata di campionato. Il centrocampista giallorosso non sta nella pelle

SOGNI DA BAMBINO – Kristijan Bistrovic parla nella conferenza stampa di presentazione con un occhio a Lecce-Inter: «Posso dire che stiamo lavorando molto bene, siamo una squadra che deve ancora conoscersi ma sono sicuro che saremo pronti per la prima partita di campionato. Penso di essere pronto per giocare tutta la partita contro l’Inter, ho avuto piccoli problemi ma con il Cittadella mi è servito giocare per essere pronto. Non vedo l’ora di iniziare la Serie A soprattutto con una partita così entusiasmante. Tutti sanno che la Serie A è uno dei campionati più difficili al mondo, è un livello altissimo. Dobbiamo giocare al massimo del nostro livello ogni partita. Per me è un grande onore giocare contro una squadra così forte come l’Inter, sono i sogni che avevo da bambino. Sono queste partite che mi rendono felice e non vedo l’ora che inizi questa partita».