Bisseck: «Il mio segreto? Dare il massimo! Un motivo se gioco di più»

Tutto pronto a San Siro per Inter-Como. Poco prima di scendere in campo Yann Bisseck analizza il momento della squadra e le sensazioni sul match.

IL SEGRETO – Cresce l’attesa per Inter-Como. In merito alla partita valida per la diciassettesima giornata Yann Bisseck dichiara: «Qual è il segreto per questa stagione? Non ci sono segreti. Il segreto è il campo e dare il massimo proprio sul campo. Questo è quello che sta riuscendo a tirare fuori Simone Inzaghi da me. Il minutaggio è aumentato, in cosa ti senti migliorato? Sicuramente dal punto di vista tattico, nella concentrazione difensiva. è vero che si migliora molto quando lavori seduto e guardi e impari tanto da allenatore e compagni. Però voglio guardare anche la visuale dall’alto. Mancano tanti giocatori e sto giocando per quello».