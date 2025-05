Bisseck: «Scudetto? L’Inter ci crede al 100%, non avrebbe senso giocare!»

Dopo l’impresa in Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi torna in campo in campionato. Le parole di Aurel Bisseck prima della sfida in trasferta a Torino.

DI NUOVO PRONTI – Intervistato da Sky Sport prima di Torino-Inter, Aurel Bisseck dichiara: «Come abbiamo fatto a resettare dopo la vittoria di San Siro sul Barcellona? Il calcio è sempre così, c’è sempre un’altra partita che viene. Siamo stati molto contenti dopo la partita, abbiamo avuto un giorno libero, però il venerdì abbiamo cominciato a lavorare. Saremo pronti e vogliamo e dobbiamo vincere oggi».

Bisseck nel pre partita di Torino-Inter

CREDERCI – Aurel Bisseck prosegue: «Quanto crediamo ancora nello scudetto? Al 100%! Se non ci crediamo perchè giochiamo oggi? Noi giochiamo sempre per vincere. Questa posizione non è la migliore perché dobbiamo guardare anche cosa fa il Napoli. Però vogliamo vincere e fare le nostre cose».