Bisseck schietto: «Infortuni e sintetico? L’Inter non cerca scuse!»

Bisseck ha parlato sia degli infortuni che hanno colpito l’Inter sia del manto erboso di Berna per la sfida contro lo Young Boys.

NIENTE SCUSE – Yann Aurel Bisseck, intercettato da Prime Video, ha presentato la partita tra Young Boys e Inter. Il difensore tedesco in maniera molto schietta ha voluto allontanare gli alibi sugli infortuni: «Il calcio è così ci sono un sacco di partite e ci possono essere alti e a bassi. Normale che alcuni giocatori possono infortunarsi e per mantenere il livello abbiamo bisogno di una rosa lunga. Siamo una squadra forte con grandi giocatori dove tutti possono giocare. Non pensiamo usarla come scusa perché gli infortuni succedono anche alle altre squadre, quindi saremo pronti per questa nuova sfida».

Bisseck verso Young Boys-Inter non cerca scuse!

SINTETICO – Poi Bisseck risponde alla domanda sul giocare sopra il sintetico del Wankdorf di Berna: «Abbiamo fatto la rifinitura qui per abituarci al campo, ma non dobbiamo trovare scuse. Noi dobbiamo pensare solo a giocare, forse la velocità della palla sarà minore, ma potrebbe aumentare il possesso. Probabilmente alcuni di noi saranno già abituati a giocare in un campo del genere, siamo una squadra forte con giocatori tecnici e vogliamo fare bene».

GAFFE – Infine, sulla presunta amicizia con il difensore dello Young Boys, Loris Benito, Bisseck stupito risponde di non saperne niente: «Amicizia con Benito? Non so cosa rispondere, non ne ho idea!». In effetti, lo stesso Benito ieri in conferenza non si riferiva a Bisseck quando parlava di Yann, bensì al portiere nerazzurro Sommer, che porta anche quel nome.