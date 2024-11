Bisseck: «Prima di Inter-Arsenal avevo un problemino! Piccolo spavento»

Bisseck conferma la rivelazione di Inzaghi in conferenza stampa dopo Inter-Arsenal: non era al meglio in questi giorni. Nonostante ciò, e pur essendo reduce da tanti errori nelle precedenti partite, stasera ha fatto una prestazione ottima.

IN CRESCITA – Yann Bisseck celebra a Inter TV l’1-0 all’Arsenal: «È stata una partita difficile e dura, abbiamo dovuto lottare contro una grande squadra ma alla fine ci prendiamo i tre punti. Avevo qualche piccolo problema e mi sono spaventato ma volevo giocare, credo che abbiamo fatto una buona partita. Devo migliorare tante cose, ma stasera è andata bene: sono contento e soddisfatto. Il Napoli? Dobbiamo entrare in clima partita, sarà una grande gara domenica e saremo pronti. Spero di giocare bene come stasera, per prendere altri tre punti».